Bedenken wegen Sicherheit
Skeleton-Star Flock nach Absage von Igls-Weltcup: „Wir Athleten haben auch ein Recht“
Wegen Sicherheitsbedenken der Athleten fällt der Skeleton-Weltcup in Igls am Freitag aus. Auch die Rumerin Janine Flock muss damit auf den ersten Heimweltcup seit dem 15. Dezember 2023 weiter warten.
© APA/Adelsberger
Erst Rodeln und jetzt auch noch Skeleton: Nach der Absage des nächsten Heimweltcups in Igls befürwortet Tirols Skeleton-Aushängeschild Janine Flock, dass auf die Aktiven gehört wurde. Nur die Bob-Piloten starten am Wochenende.