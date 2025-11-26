Bilanz bei Vollversammlung
3,7 Millionen Nächtigungen: Innsbruck Tourismus verzeichnet neuen Rekord
Im Schnitt 2,2 Tage blieben Gäste im Tourismusjahr 2024/25 in der Region Innsbruck. Rund 1,7 Millionen Ankünfte waren zu verzeichnen.
© Falk/TT
Die Bilanz von Innsbruck Tourismus fiel bei der Vollversammlung am Dienstagabend klar positiv aus: Bei Ankünften und Nächtigungen verzeichnete die Region mit ihren 40 Verbandsgemeinden ihr bisher bestes Ergebnis. Zudem sandten die Verantwortlichen eine klare Botschaft aus: Eine Trennung zwischen Gästen und BewohnerInnen sei „überholt“.