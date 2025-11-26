3,7 Millionen Nächtigungen: Innsbruck Tourismus verzeichnet neuen Rekord

Die Bilanz von Innsbruck Tourismus fiel bei der Vollversammlung am Dienstagabend klar positiv aus: Bei Ankünften und Nächtigungen verzeichnete die Region mit ihren 40 Verbandsgemeinden ihr bisher bestes Ergebnis. Zudem sandten die Verantwortlichen eine klare Botschaft aus: Eine Trennung zwischen Gästen und BewohnerInnen sei „überholt“.