Kein Trinkwasser
Rohrbruch im Zentrum: Reither mussten mehrere Stunden ohne Wasser auskommen
Bürgermeister Dominik Hiltpolt (Mitte) stand mit den Mitarbeitern des Bauhofs im ständigen Austausch über das weitere Vorgehen.
© Renate Perktold
Um 4 Uhr Früh gab es den ersten Alarm aus den Hochbehältern, die auf einen starken Wasserschwund hinwiesen. Am Vormittag konnte der Rohrbruch schließlich identifiziert werden. In den frühen Morgenstunden war ganz Reith ohne Wasser, bis Mittag war die Versorgung großteils wieder hergestellt.