Fund unterschlagen

Rucksack am Bahnhof Wörgl vergessen: Teure Kamera-Ausrüstung gestohlen

Wörgl – Eine unbekannte Person hat am Dienstag am Wörgler Bahnhof einen Rucksack mit wertvollem Inhalt gefunden – sich jedoch offenbar dagegen entschieden, ihn an seinen Besitzer zu retournieren. Dieser hatte den Fotorucksack zuvor unter einer Wartebank vergessen.

Der Rucksack verschwand laut Polizei zwischen 13.20 Uhr und 14.10 Uhr. Im Rucksack befanden sich eine Fotokamera, Objektive und eine Drohne. Der Wert des Diebesgutes liegt laut Polizei im vierstelligen Bereich. (TT.com)

