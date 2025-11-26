SPÖ präsentiert Reformplan
Warum die Grundsteuer nun zum Zankapfel in der ÖVP wird
Die Gemeinden haben klamme Kassen. Eine Erhöhung der Grundsteuer könnte Abhilfe schaffen. Während die ÖVP-Bürgermeister dafür sind, wird dies von der ÖVP in den Ländern und im Bund abgelehnt.
© Rita Falk
Die ÖVP versteht sich als Bürgermeisterpartei. Auf kommunaler Ebene fordern ihre Gemeindechefs eine Reform der Grundsteuer. Doch im Bund und in den Ländern ist die ÖVP dagegen. Anders die SPÖ. Sie unterstützt die Kommunen.