Tiroler Vizerektorin im Gespräch
Berufswunsch KünstlerIn: Worauf es bei der Bewerbung an der Wiener Akademie ankommt
Ingeborg Erhart war 18 Jahre lang Künstlerische Leiterin und Geschäftsleiterin der Tiroler KünstlerInnenvereinigung. 2019 übernahm sie das Amt der Vizerektorin an der Akademie der Bildenden Künste in Wien.
© Axel Springer
Die Akademie der Bildenden Künste in Wien zählt zu Europas Top-Ausbildungsstätten, wenn es darum geht, die Kunst zum Beruf zu machen. Die Tirolerin Ingeborg Erhart ist Vizerektorin für Kunst und Lehre und erzählt, worauf man bei der Bewerbung achten sollte.