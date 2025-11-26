33:28 gegen Vöslau
Schwazer Handballern gelang der dritte Heimsieg in Serie
Einmal mehr bester Tiroler Werfer: Petar Medic.
© gepa/Vulic
Den Schwazer Handballern gelang am Mittwoch im Nachtrag der HLA Meisterliga gegen Vöslau der dritte Liga-Heimerfolg in Serie. Nur vier Tage nach dem Europacup-Abschied gegen Karviná (CZE) feierte der Tiroler Mittelständler (mittlerweile Rang 6) gegen einen Tabellennachbarn ein wichtiges 33:28 (18:15) – und er hielt damit den Anschluss an die Spitze.
Das Team aus Niederösterreich, gegen das man heuer im Finale den zweiten ÖHB-Cup-Titel der Vereinsgeschichte feiern durfte, hielt bis zum 15:15 (Minute 28) dagegen, erst dann zogen die Knappenstädter davon. Bester Werfer des Teams um Trainer Christoph Jauernik war einmal mehr Petar Medic (8) vor Lukas Prader (7).