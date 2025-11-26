Schwazer Handballern gelang der dritte Heimsieg in Serie

Den Schwazer Handballern gelang am Mittwoch im Nachtrag der HLA Meisterliga gegen Vöslau der dritte Liga-Heimerfolg in Serie. Nur vier Tage nach dem Europacup-Abschied gegen Karviná (CZE) feierte der Tiroler Mittelständler (mittlerweile Rang 6) gegen einen Tabellennachbarn ein wichtiges 33:28 (18:15) – und er hielt damit den Anschluss an die Spitze.