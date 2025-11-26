Kanzler ist wieder da
Zurück aus dem Krankenstand: So will Christian Stocker die „Kraft der Mitte“ beweisen
„So schmerzfrei wie das ganze Jahr vor der Operation nicht“: Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) meldet sich nach der Rückenoperation Ende Oktober zurück. Jetzt hofft er Fortschritte der Regierung.
© APA/Techt
Der Bundeskanzler und ÖVP-Chef hat seine Rückenoperation gut überstanden und will mit der Dreierkoalition Reformen voranbringen. Um Energie billiger zu machen, will die Regierung weitere 500 Millionen Euro aufbringen. Details dazu nennt Stocker noch nicht.