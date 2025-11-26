Schüsse auf Nationalgardisten beim Weißen Haus in Washington

Washington – In der Nähe des Weißen Hauses hat sich am Mittwochnachmittag ein Schussangriff ereignet. Wie US-Heimatschutzministerin Kristi Noem mitteilte, wurden zwei Nationalgardisten angeschossen. Ein Sprecher des Weißen Hauses teilte mit, dass dieses abgeriegelt worden sei. Präsident Donald Trump hielt sich nicht mehr in der US-Hauptstadt auf. Er war wegen des Feiertags Thanksgiving am morgigen Donnerstag bereits in Richtung seines Heimatstaates Florida aufgebrochen.

Die Washingtoner Polizei teilte mit, dass nach dem Schussangriff bereits ein Verdächtiger gefasst worden sei. Trump wurde seinem Sprecher zufolge über den Vorfall informiert. Zu den Hintergründen der Tat gab es zunächst keine Informationen. Trump hatte gegen den Willen der Lokalverwaltung den Einsatz von Nationalgardisten im Hauptstadtdistrikt angeordnet. Er begründete dies mit dem Kriminalitätsproblem in der Hauptstadt. (APA/Reuters)