Frau in Australien bei Haiangriff getötet

Ein Hai hat in Australien eine Frau getötet und einen Mann schwer verletzt. Die Polizei des Bundesstaates New South Wales erklärte am Donnerstag, dass beide in der Früh von einem Hai gebissen worden seien. Eines der beiden Opfer, eine Frau, sei noch vor Ort gestorben. Laut Rettungsdienst wurde ein Mann mit schweren Beinverletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Angriffe ereigneten sich in der Nähe des Strandes in Crowdy Bay, rund 250 Kilometer nördlich von Sydney.