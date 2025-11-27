Bürgermeister als Tausendsassa
Missstände erhöhen Druck auf Reformen: Sitzen Tirols Ortschefs in zu vielen Gremien?
Nach einem Prüfbericht des Landes wurden die personellen Konsequenzen im Alten- und Pflegeheim St. Martin in Aldrans gezogen. Was die Aufsicht und Kontrolle betrifft, werden die Bürgermeister in die Pflicht genommen.
© RITA FALK_TT
Bürgermeister und Obmann des Altenheimverbands: Mehrfachfunktionen von Kommunalpolitikern werfen Fragen über Fachwissen, Kontrolle und Aufsicht auf. Sie sind nämlich in 298 Verbänden aktiv, dazu kommen noch 946 interkommunale Kooperationen.