Kommentar
Bürgermeister hier, Bürgermeister dort
Kommentarvon Peter Nindler
Tirols Gemeindechefs tanzen auf zu vielen Hochzeiten. Wie soll da eine fundierte Kontrolle in diversen Gemeindeverbänden zeitlich und fachlich überhaupt noch möglich sein?
