Besuch im Gemeinderat
Letzte Chance für den Gemeindeverband in St. Johann?
Karl-Josef Schubert (ÖVP) veruschte in der vorletzten Sitzung des Jahres, den Gemeinderat in St. Johann vom Verbleib der Marktgemeinde im Gemeindeverband zu überzeugen.
© Theresa Aigner
Gut ein Jahr nachdem St. Johann den Beschluss gefasst hat, aus dem Gemeindeverband auszutreten, hat dessen Präsident Karl-Josef Schubert den Gemeinderat besucht und versucht, die MandatarInnen vom Bleiben zu überzeugen. Ob das gelungen ist, ist höchst ungewiss.