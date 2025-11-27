In Fake-Kryptowährung investiert: Außerferner verlor mehr als 100.000 Euro

Reutte – Erneut kam es in Tirol zu einem schweren Online-Betrug. Diesmal traf es einen Mann aus dem Außerfern, er verlor mehr als 100.000 Euro. In den vergangenen drei Monaten fiel er auf eine Fake-Investmentseite herein. Betrüger hatten ihm dort hohe Gewinne versprochen, wenn er in Kryptowährungen investiere.