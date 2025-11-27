Ermittlungen laufen
In Fake-Kryptowährung investiert: Außerferner verlor mehr als 100.000 Euro
Reutte – Erneut kam es in Tirol zu einem schweren Online-Betrug. Diesmal traf es einen Mann aus dem Außerfern, er verlor mehr als 100.000 Euro. In den vergangenen drei Monaten fiel er auf eine Fake-Investmentseite herein. Betrüger hatten ihm dort hohe Gewinne versprochen, wenn er in Kryptowährungen investiere.
Mehrere Male überwies der Außerferner Geld, insgesamt einen niedrigen sechsstelligen Betrag. Am Mittwoch erstattete er schließlich Anzeige bei der Polizeiinspektion Elbigenalp. Die Ermittlungen laufen. (TT.com)