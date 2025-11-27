„Macht ganze Nation stolz“

Video mit Gänsehaut-Faktor: Alaba, Arnautovic und Co. schwören U17 auf WM-Finale ein

Vor dem großen Finale am Donnerstag gegen Portugal (17.00 Uhr/live TT.com-Ticker) schickten die ÖFB-Teamspieler der U17-Auswahl motivierende Worte nach Katar.