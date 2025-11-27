Schenken Sie Sicherheit rund um Ihre Mobilität

Von A wie Autobahnvignette bis Z wie Zweirad. In allen 15 ÖAMTC-Stützpunkten in Tirol finden Sie Geschenkideen, die extra für die Sicherheit Ihrer Familie und Freunde gemacht sind.

Mit einer ÖAMTC-Mitgliedschaft inklusive Schutzbrief verschenken Sie Rundum-Schutz und ein entspanntes Gefühl, weil man einfach abgesichert ist. Für nur 170 Euro im Jahr. Dank Leistungen wie 24-Stunden-Pannenhilfe, Heimtransport mit dem Ambulanzjet und Hubschrauberrettung sind Sie für alle Fälle gut vorbereitet.

Extra-Tipp für Mitglieder: Wenn Sie einen Freund oder eine Freundin werben, bekommen Sie als Dankeschön ein Geschenk! Außerdem sind Kinder von Mitgliedern von 0 bis 14 Jahren gratis beim Club.

Sinnvolles Zubehör

Überraschen Sie Ihre Lieben mit sinnvollen Weihnachtsgeschenken wie beispielsweise mit anwenderfreundlichen Schneeketten, einem praktischen Werkzeugkoffer oder einem Winterpflegeset. Für alle Zweiradfans bietet sich das hochwertige Thule-Fahrradträgersystem als Geschenk an.

Der sinnvolle Klassiker: Die Vignette zum Kleben oder in digitaler Form.

Ein Klassiker zu Weihnachten für Ihre Mobilität: Die Vignette zum Aufkleben oder als digitale Version. Ihr Vorteil: Bei uns im Shop gekauft, entfällt die 18-tägige Rückgabefrist (die es beim Online-Kauf gibt), und die Vignette ist sofort gültig.

Für die Kleinen

Ein sicherer Kindersitz schützt die Jüngsten im Straßenverkehr. Beim Kauf ist daher kompetente und kindgerechte Beratung gefragt. Kind, Sitz und Auto müssen perfekt aufeinander abgestimmt sein. Die Expertinnen und Experten des ÖAMTC Tirol beraten Sie an allen 15 Stützpunkten bei der Wahl des passenden Sitzes. Mehr Infos und einen Kindersitz-Ratgeber gibt‘s hier: www.oeamtc.at/kindersitze.

Der richtige Kindersitz als Geschenk für junge Familien. © ÖAMTC

Für alle Unentschlossenen

Mit dem ÖAMTC-Wertgutschein kann man nichts falsch machen. Sie können den Wert des Gutscheines selbst gestalten und für eine Mitgliedschaft mit Schutzbrief, technische Checks, Reiseangebote und vieles mehr verwenden – ein Geschenk, das flexibel ist.