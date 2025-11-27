Region Innsbruck erstrahlt in weihnachtlichem Glanz
Von der Innsbrucker Altstadt bis zum Mieminger Plateau sorgen Christkindlmärkte, Lichtkunst, Brauchtum und Kulturprogramme für ein vielfältiges Adventerlebnis.
Davon profitieren nicht nur Gäste und Bewohner:innen, sondern auch Gastronomie und Handel: Längere Aufenthalte, vielfältige Angebote und eine behagliche Atmosphäre beleben Stadtteile und Dörfer gleichermaßen.
Die Region Innsbruck zeigt, wie vielseitig der Winter sein kann: Neben Pisten-, Loipen- und Rodelspaß setzt man gezielt auf Kultur, Brauchtum und stimmungsvolle Erlebnisse. So entsteht ein vielfältiger Mix, der Bewohner:innen wie Gäste anspricht. In der Stadt Innsbruck und den 40 umliegenden Orten gilt es Besinnliches und Erhellendes ebenso zu entdecken wie Traditionelles und Liebgewonnenes, Neues und Außergewöhnliches.
Mehr als Wintersport
„Wir verstehen uns als Mitgestalter der Region und wollen die Freizeit- und Erlebnisqualität für Gäste und Bewohner:innen weiter steigern. Die Bergweihnacht, stimmungsvolle Märkte oder die gezielte Förderung von Events schaffen besonders in der Vorweihnachtszeit ein Angebot, das über die klassischen Wintersportaktivitäten hinausgeht, Berg und Stadt, Tradition und Moderne sowie letztlich auch Menschen verbindet. Außerdem stärken all diese Initiativen den Standort und schaffen Wertschöpfung für die Betriebe in der Region.“
Peter Paul Mölk, Obmann von Innsbruck Tourismus.
Innsbrucker Bergweihnacht
Allein in Innsbruck heißen sieben verschiedene Christkindlmärkte Besucher:innen willkommen – jede Location bezaubert mit eigenem Charakter und Charme und bietet neben Kulinarik und Kunsthandwerk ein abwechslungsreiches Programm. Wer keinen dieser Märkte verpassen will, folgt am besten den „Walks to Explore“ – den von Innsbruck Tourismus kuratierten Spaziergängen zu bekannten und weniger bekannten Vierteln der Stadt.
Neue Figuren, große Handwerkskunst: Innsbrucks Märchengasse macht die Altstadt zum Erlebnisraum.
Der Walk #9 verbindet die sieben Christkindlmärkte von der Kaiserweihnacht am Bergisel über den Weihnachtszauber am Wiltener Platzl bis zum Panoramamarkt auf der Hungerburg. Über die Web-App Wunderwege gibt’s sogar einen Audioguide mit Wissenswertem zu den einzelnen Stationen.
Lichtermagie
Leuchtende Momente für Groß und Klein verspricht wieder LUMAGICA, das den Innsbrucker Hofgarten in eine funkelnde Welt voll magischer Lichtkunst und interaktiver Installationen verwandelt.
Besondere Veranstaltungen und Erlebnisse im Advent
In Telfs sorgt das Weihnachtsmusical SCROOGE nach Charles Dickens für große Emotionen und bringt jenes Thema auf die Bühne, das Weihnachten im Kern ausmacht: Nächstenliebe. Der Viktorianische Weihnachtsmarkt am Eduard-Wallnöfer-Platz Telfs (4. bis 21. Dezember) mit rund 20 Ständen und kostümierten Betreiber:innen verströmt Nostalgie und bildet die perfekte Ergänzung zum Musical.
In der Innsbrucker Altstadt lädt die Märchengasse mit liebevoll gestalteten Figuren zum Eintauchen in fantastische Welten: hier kann man den Frosch am Brunnen küssen, beim großen Wolf ins Versteck schlüpfen oder Schneewittchens Königin begegnen. Kostenlose Führungen machen zwischen dem 20. November und 23. Dezember die Geschichten rund um Pinocchio, Frau Holle oder den Riesen Haymon auf neue Weise erlebbar. Die Märchengasse wurde in enger Kooperation zwischen dem Innsbrucker Zentrumsverein und Innsbruck Tourismus sowie mit Unterstützung der ansässigen Unternehmerschaft neugestaltet – mit dem Ziel, die Besucher:innen in der Altstadt bewusst in die charmanten, aber oft weniger bekannten Seitengassen zu lenken. Dort laden inhabergeführte Geschäfte und Gastronomie zum Stöbern und Gustieren ein, Weihnachtsgeschenke lassen sich hier in stimmungsvoller Atmosphäre entdecken – und jeder Einkauf vor Ort stärkt den regionalen Handel weit mehr als ein Klick im Online-Shop.
Wer sich lieber auf ruhige Pfade begibt, findet in der Region aber auch zahlreiche Angebote für besinnliche Naturerlebnisse, etwa die Adventwanderung in Kematen.
Alle Events in der Region Innsbruck zwischen Nikolaus- und Krampusumzügen, Tuifltreffen, Krippenausstellungen und Christkindleinzug: innsbruck.info/brauchtum-und-events/veranstaltungskalender