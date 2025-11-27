ÖSV-Adler nachnominiert
Kraft reiste aus erfreulichem Grund in die Heimat: „Kann jederzeit losgehen“
Marisa und Stefan Kraft erwarten ihr erstes Kind. Geburtstermin ist der 2. Dezember.
© GEPA pictures/ Mathias Mandl
Stefan Kraft brachte beim Weltcup-Doppel in Falun den Punkterekord im Skisprung-Weltcup in trockene Tücher. Nun legt der 46-fache Einzelsieger eine Pause ein – und das aus einem erfreulichen Grund.
Tiroler Embacher stark
Rekordsprung im Video: Kraft holte mit Falun-Sieg Ahonen und Nykänen ein
Der Salzburger flog in die Heimat ab, um bei der Geburt seines ersten Kindes dabei zu sein. „Ich freue mich schon, eine Anspannung ist da. Es kann jederzeit losgehen daheim“, zitierte er vor seiner Abreise in die Notizblöcke der Journalisten.
Beim Weltcup-Wochenende in Ruka nimmt Jonas Schuster seinen Platz im ÖSV-Team ein. Für Samstag und Sonntag sind jeweils zwei Einzelbewerbe geplant. (TT.com)