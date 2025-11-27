Kraft reiste aus erfreulichem Grund in die Heimat: „Kann jederzeit losgehen“

Stefan Kraft brachte beim Weltcup-Doppel in Falun den Punkterekord im Skisprung-Weltcup in trockene Tücher. Nun legt der 46-fache Einzelsieger eine Pause ein – und das aus einem erfreulichen Grund.

Der Salzburger flog in die Heimat ab, um bei der Geburt seines ersten Kindes dabei zu sein. „Ich freue mich schon, eine Anspannung ist da. Es kann jederzeit losgehen daheim“, zitierte er vor seiner Abreise in die Notizblöcke der Journalisten.