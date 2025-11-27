Start der Eislauf-Saison

Auf die Kufen, fertig, los: Wo man ab dem Wochenende in Innsbruck eislaufen kann

Vor dem Sillpark, am Baggersee, in Hötting-West und lgls und warten polierte Eisflächen auf Wintersport-Begeisterte. Der Olympia Außenring öffnete schon am Wochenende.

