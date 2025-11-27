Gut-Behrami erlitt Kreuzbandriss: Olympia-Aus bestätigt, Zukunft bleibt offen

Jetzt ist es offiziell: Lara-Gut Behrami erlitt bei ihrem Trainingssturz in Übersee in der Vorwoche eine schwere Knieverletzung. Die Schweizerin muss operiert werden und fällt für die Olympia-Saison aus. Ob die Verletzung auch ihr Karriereende bedeutet, ließ die 34-Jährige offen.

Zürich – Eine Woche nach der Verletzung wurde am Donnerstag die Diagnose bekanntgegeben: Skirennläuferin Lara Gut-Behrami hat sich vergangenen Donnerstag im Training in Copper Mountain das Kreuzband im linken Knie gerissen. Das ergaben Untersuchungen in der Schweiz.

Die Dritte des Riesentorlaufs im Oktober in Sölden wird in diesem Winter keine Rennen bestreiten und die Winterspiele in Italien verpassen. Ob sie wie geplant Ende der Saison ihre Karriere beenden wird, ließ die 34-Jährige offen.