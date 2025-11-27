Großeinsatz nach Lawine am Stubaier Gletscher: Acht Personen geborgen

Lawinenunglück am Stubaier Gletscher: Am Donnerstagvormittag löste sich ein Schneebrett im freien Skiraum und erfasste acht Personen. An der Suchaktion beteiligten sich 250 Helferinnen und Helfer. Sie konnten die Verschütteten bergen.

Neustift – Es war kurz nach 9.15 Uhr. Plötzlich löste sich im Bereich der Daunscharte am Stubaier Gletscher ein Schneebrett im freien Skiraum. Wie Reinhard Klier, Vorstand der Stubaier Gletscherbahn, schildert, erreichten die Ausläufer der Lawine den unteren Abschnitt der regulären Skipiste. Sie musste gesperrt werden. VariantenfahrerInnen lösten vermutlich den Lawinenabgang aus.

Im Bereich der Daunscharte löste sich kurz nach 9.15 Uhr das Schneebrett. © TT/Liebl

Acht Personen geborgen

Zum Zeitpunkt des Lawinenabgangs sollen sich laut Klier mehrere Personen im freien Gelände aufgehalten haben. Bei einigen sollen die Lawinenairbags ausgelöst worden sein. Nach Angaben Kliers wurden drei WintersportlerInnen komplett verschüttet und fünf weitere teilverschüttet. Alle Betroffenen konnten geborgen und ins Krankenhaus geflogen werden. Über ihren Zustand ist derzeit nichts bekannt.

Der Lawinenkegel wurde von rund 250 Personen intensiv abgesucht. Der Einsatz ist mittlerweile beendet. Drei Hubschrauber, darunter die Libelle Tirol, mehrere Bergrettungen – unter anderem jene aus Neustift und Sölden – und Lawinensuchhunde standen im Einsatz. Der Polizeihubschrauber brachte Bergretter und Suchhunde zum Einsatzort. Laut weiteren Informationen halfen auch zufällig vor Ort befindliche Soldaten der deutschen Bundeswehr und polnische Bergretter bei der Suche mit. (TT.com)