Großeinsatz nach Lawine am Stubaier Gletscher: Mehrere Verschüttete vermutet

Neustift – Im Bereich der Daunscharte am Stubaier Gletscher ist laut Reinhard Klier, Vorstand der Stubaier Gletscherbahn, eine Lawine am Donnerstagvormittag gegen 9.30 Uhr abgegangen. Die Schneemassen lösten sich im freien Skiraum und erreichten in Teilen den unteren Abschnitt der Piste 9, die folglich gesperrt wurde. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde die Lawine durch Variantenfahrer ausgelöst.

Zum Zeitpunkt des Lawinenabgangs sollen sich laut Klier mehrere Personen im freien Gelände aufgehalten haben. Bei einigen von ihnen wurden ausgelöste Lawinenairbags beobachtet. Nach Angaben der Bergrettung wird aktuell von mehreren Verschütteten ausgegangen. Einige Teilverschüttete konnten bereits ausgegraben werden. Die Anzahl tatsächlich betroffener Personen sowie deren Zustand ist derzeit nicht bekannt.