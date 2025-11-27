Großeinsatz nach Lawine am Stubaier Gletscher: Suche nach mehreren Verschütteten

Zu einem Lawinenunglück ist es am Donnerstagvormittag am Stubaier Gletscher gekommen. Ein Schneebrett löste sich im freien Skiraum und erfasste mehrere Personen, einige Teilverschüttete konnten ausgegraben werden. Nach weiteren Verschütteten wird gesucht. Bei der Suchaktion sind rund 250 Menschen beteiligt.

Neustift – Im Bereich der Daunscharte am Stubaier Gletscher ist laut Reinhard Klier, Vorstand der Stubaier Gletscherbahn, eine Lawine am Donnerstag gegen 9.30 Uhr abgegangen. Das Schneebrett löste sich im freien Skiraum und erreichte in Teilen den unteren Abschnitt der Piste 20, die folglich gesperrt wurde. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde die Lawine durch Variantenfahrer ausgelöst.

Einige Einsatzkräfte befinden sich am Parkplatz der Stubaier Gletscherbahn. © TT/Liebl

Zum Zeitpunkt des Lawinenabgangs sollen sich laut Klier mehrere Personen im freien Gelände aufgehalten haben. Bei einigen von ihnen wurden ausgelöste Lawinenairbags beobachtet. Nach Angaben der Bergrettung wird aktuell von drei Verschütteten ausgegangen. Einige Teilverschüttete konnten bereits ausgegraben werden. Die Anzahl tatsächlich betroffener Personen sowie deren Zustand ist derzeit nicht bekannt.

Der Lawinenkegel wird aktuell von rund 250 Personen intensiv abgesucht. Drei Hubschrauber, darunter die Libelle Tirol, mehrere Bergrettungen – unter anderem jene aus Neustift und Sölden – und Lawinensuchhunde sind vor Ort. Der Polizeihubschrauber bringt Bergretter und Suchhunde zum Einsatzort. Laut ersten Informationen helfen auch zufällig vor Ort befindliche Soldaten der deutschen Bundeswehr und polnische Bergretter bei der Suche mit. (TT.com)