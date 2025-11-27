Auto rutschte in Gegenverkehr: Mieminger Straße war komplett gesperrt

Mieming – Drei Autos waren Donnerstagfrüh in einen Unfall auf der Mieminger Straße (B189) bei Barwies verwickelt. Ein 20-Jähriger war kurz nach 5 Uhr mit seinem Auto ins Schleudern geraten. Er rutschte in den Gegenverkehr und prallte gegen zwei Pkw.

Eines der Autos wurde daraufhin in den Straßengraben geschleudert, die beiden anderen kamen auf der Fahrbahn zum Stillstand. Laut Polizei wurden zwei Personen leicht verletzt, der Schaden an den Fahrzeugen ist erheblich. Die B189 musste für mehr als eine Stunde komplett gesperrt werden. (TT.com)