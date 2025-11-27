Essen brannte an: Mann rettete Schlafenden aus Wohnung in St. Anton

Der 38-jährige Bewohner wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in das Krankenhaus Zams eingeliefert.

St. Anton am Arlberg – Ein 38-Jähriger wurde in der Nacht auf Donnerstag von einem aufmerksamen 59-Jährigen aus seiner verrauchten Wohnung gerettet. Der Deutsche stellte gegen 2.30 Uhr einen Kochtopf zum Erwärmen auf den Herd und legte sich anschließend im Wohnzimmer auf das Sofa, wo er einschlief.

Das Essen brannte an und es kam zu einer Rauchentwicklung. Ein 59-jähriger Bosnier wurde auf den Brandmeldealarm aufmerksam. Er betrat die unversperrte Wohnung, weckte den Schlafenden und setzte den Notruf ab, berichtete die Polizei.