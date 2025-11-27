Kammer in der Krise
„Ramponiert“: Wie Martha Schultz das Bild der Wirtschaftskammer reparieren will
Die Zillertaler Tourismusunternehmerin Martha Schultz (62) hat in der Wirtschaftskammer die Nachfolge von Harald Mahrer übernommen.
© HANS KLAUS TECHT
Erste Sitzung des Wirtschaftsparlaments nach dem Rücktritt von Harald Mahrer. Das Gehaltsplus für Mitarbeiter wird neu geregelt, Entschädigungen für Funktionäre nicht erhöht. Eine Reformgruppe soll die Kammer neu aufstellen. An der Pflichtmitgliedschaft hält die neue Präsidentin fest.