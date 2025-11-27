🗓️ Unsere Event-Tipps
Top of the Mountain Opening, Krampusumzüge und Spielemesse: Das ist los in Tirol
Ora kommt am Samstag zum Top of the Mountain Opening nach Ischgl. Oarg wird es bei den Krampusumzügen am Wochenende wieder.
© Imago/Sopa, Krampus Heiming
Wir sagen euch an …: Mit dem ersten Adventwochenende hält die Weihnachtszeit nun endgültig Einzug ins Land. Weihnachtsmärkte und Krampusumzüge sorgen am ganzen Wochenende für volle Straßen. Auch abseits der zotteligen Gestalten ist einiges los. Beim Top of the Mountain Opening Concert in Ischgl darf man sich auf den britischen Superstar Rita Ora freuen. Daneben lädt die Spielaktiv-Messe in Innsbruck zum Mitmachen, Konzerte von Fuzzman und Spilif gibt es obendrauf. Wieder einmal viel los in Tirol.