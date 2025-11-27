Top of the Mountain Opening, Krampusumzüge und Spielemesse: Das ist los in Tirol

Wir sagen euch an …: Mit dem ersten Adventwochenende hält die Weihnachtszeit nun endgültig Einzug ins Land. Weihnachtsmärkte und Krampusumzüge sorgen am ganzen Wochenende für volle Straßen. Auch abseits der zotteligen Gestalten ist einiges los. Beim Top of the Mountain Opening Concert in Ischgl darf man sich auf den britischen Superstar Rita Ora freuen. Daneben lädt die Spielaktiv-Messe in Innsbruck zum Mitmachen, Konzerte von Fuzzman und Spilif gibt es obendrauf. Wieder einmal viel los in Tirol.