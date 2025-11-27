Erfolgreicher Abschluss am BiZ Zams: 24 neue Pflegekräfte starten ihre Karriere

Das St. Vinzenz Bildungszentrum in Zams feierte die Diplom- und Zeugnisverleihung für 24 Absolventinnen und Absolventen der Pflegeausbildung. Im festlichen Rahmen erhielten sechs Pflegeassistenten und 18 Pflegefachassistenten ihre Abschlussurkunden.

Im Katharina-Lins-Saal in Zams versammelten sich Angehörige, Lehrpersonen und Vertreter aus dem Gesundheitswesen, um die Absolventinnen und Absolventen zu ehren. BiZ-Direktorin Margarethe Achenrainer würdigte in ihrer Begrüßung den Entwicklungsweg der neuen Pflegekräfte und betonte: „Unsere Gesellschaft braucht Menschen, die mit Kompetenz und Herz arbeiten.“

Elmar Zormann, Direktor für Unternehmenskultur am Krankenhaus St. Vinzenz, hob die Bedeutung von Wertschätzung, Teamgeist und Achtsamkeit hervor. Bezirkshauptmann Siegmund Geiger unterstrich die Wichtigkeit gut ausgebildeter Pflegekräfte für die regionale Gesundheitsversorgung.

Barbara Flad, Generaloberin des Ordens der Barmherzigen Schwestern von Zams. © Agentur Polak/BiZ Zams

Pflege braucht das Licht der Zuwendung, das Licht des Mitgefühls, das Licht der Wachsamkeit. Barbara Flad (Generaloberin)

Den emotionalen Höhepunkt setzte die Festrede von Barbara Flad, Generaloberin des Ordens der Barmherzigen Schwestern. Sie verglich die Pflege mit einem Licht: „Pflege braucht das Licht der Zuwendung, das Licht des Mitgefühls, das Licht der Wachsamkeit.“ Im Anschluss segnete sie die Anstecknadeln für die Absolventen.

Ehemalige Klassensprecherin Sophia Hellmold blickte in ihrer Rede auf die gemeinsame Ausbildungszeit zurück. Für den musikalischen Rahmen sorgte Noah Diouf am Flügel.