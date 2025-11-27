Ein Geschenk, das bewegt: Drei Meisterstücke – ein unvergesslicher Festivalwinter

Eine Weltpremiere, feuriger Flamenco und große Tanzkunst: Vom 30. Jänner bis 8. März 2026 verwandelt sich die Stadt Innsbruck erneut in einen vibrierenden Ort internationaler Tanzkunst.

Das Innsbruck Winter Dance Festival geht unter der künstlerischen Leitung von Enrique Gasa Valga in seine dritte Runde. Die für ihre Wandelfähigkeit bekannte Dogana (Congress Innsbruck) wird dabei erneut Anziehungspunkt nationaler und internationale Tanzliebhaber:innen.

Drei Highlights – ein Festival voller Emotionen

„Carmen“ – Tanz der Freiheit: Den Auftakt bildet Gasa Valgas energiegeladene Fassung von Carmen. Unterstützt von Tänzer:innen der renommierten katalanischen Company Factoria de Dansa (LaFACT) und mit Alice Amorotti in der Hauptrolle entfaltet sich Bizets Klassiker unter Gasa Valgas Leitung in ein Tanzspektakel, das zutiefst berührt.

„Carmen“ - Tanz der Freiheit. © Peter Koren

„Saving Salvador“ – Welturaufführung mit Bühnencomeback: Erleben Sie persönlich und aus nächster Nähe die Rückkehr von Enrique Gasa Valga auf die Bühne: Saving Salvador – Ein Tribut an Dalí öffnet an insgesamt sechs Abenden ein surreales Kapitel zwischen Traum und Wirklichkeit. Zwei Welten prallen aufeinander – das schlichte katalanische Zuhause und das glitzernde Zeitalter des Ruhms.Mit einem poetisch-minimalistischen Bühnenuniversum von Alberto Talarico und Valeria Angesi und einer eigens komponierten Klanglandschaft von Roberto Tubaro, live interpretiert von Greta Marcolongo und weiteren Musiker:innen, entsteht eine fesselnde Hommage an den Künstler Dalí. Die Rolle des Meisters teilen sich Simone Centonze und Enrique Gasa Valga.

„Los Bailes Robados“ – Flamenco-Finale: Als intensiver Abschluss bringt die gefeierte Compañía David Coria zeitgenössischen Flamenco nach Innsbruck – expressiv, kraftvoll und voller Emotionalität. Los Bailes Robados beschließt den Festivalwinter mit einem energiegeladenen, emotionalen Finale.

„Los Bailes Robados“. © Angel Montalban

Vorfreude in der Adventszeit

Bereits Ende November setzt das IWDF ein leuchtendes Zeichen in der Innenstadt: Am 28. und 29. November verwandelt ein tanzender Flashmob die Innsbrucker Innenstadt an den Nachmittagen in eine sich bewegende Bühne – ein pulsierender Vorgeschmack auf das Festival.