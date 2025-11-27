21-Jähriger tot in ausgebranntem Pkw: Verdacht auf Gewaltdelikt

Die Obduktion ergab Hinweise auf Schläge. Ausschlaggebend für den Tod dürfte jedoch Ersticken oder ein Hitzeschock gewesen sein.

Wien – Nach dem Fund der Leiche eines 21-Jährigen in einem ausgebrannten Pkw in Wien-Donaustadt am Mittwoch besteht der Verdacht auf Fremdverschulden. „Das Obduktionsgutachten lässt den Schluss zu, dass das Opfer gewaltsam zu Tode gekommen ist“, teilte Polizeisprecher Markus Dittrich am Donnerstag mit. Er sprach von Hinweisen auf „stumpfe Gewalt“. Ausschlaggebend für den Tod dürfte jedoch Ersticken oder ein Hitzeschock gewesen sein, hieß es von der Landespolizeidirektion.

Konkret fanden sich Spuren von Schlägen am Körper des Mannes. Bei ihm dürfte es sich um einen 21-jährigen Ukrainer handeln. Er war am Mittwoch gegen 0.30 Uhr in dem ausgebrannten Pkw gefunden worden, nachdem Anrainer zuvor wegen des brennenden Autos Alarm geschlagen hatten. Nahezu zeitgleich zum Auffindungszeitpunkt war der Mann von einer Freundin seiner im Ausland lebenden Familie als abgängig gemeldet worden. Wie das zusammenpasst, sei nun Gegenstand der Ermittlungen, sagte Dittrich der APA.

Fahrzeug gehörte Opfer

Zur Einvernahme der Frau machte Dittrich am Donnerstag „aus ermittlungstaktischen Gründen“ noch keine Angaben. Auch zum genauen Tatzeitpunkt sind noch Fragen ausständig.