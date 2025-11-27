Ungleiches System
Ein Drittel mehr für Männer: Pensionen im internationalen Vergleich mit großer Lücke
Hand in Hand in den Ruhestand: Er hat im Durchschnitt um ein Drittel mehr Pension als sie. Österreich liegt bei diesen ungleichen Verhältnissen im Spitzenfeld der Industriestaaten.
Die OECD untersuchte weltweit die Industrieländer. Im Durchschnitt aller 35 OECD-Staaten liegt die Differenz zwischen Frauen- und Männerpensionen bei knapp 23 Prozent. In Österreich sind es 35,6 Prozent. Nur in drei Ländern ist der Unterschied größer.