Kurioses Video

Panne auf Touristenfähre: Gepäck fällt ins Meer und treibt weg

Die Passagiere einer Fähre in Thailand haben den Albtraum jedes Touristen erlebt: Sie mussten dabei zusehen, wie ihr Gepäck im Meer davontrieb.

