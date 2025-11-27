SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental startet in die Wintersaison

Am kommenden Wochenende beginnt in der SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental die Skisaison 2025/26. Das Skigebiet öffnet am 29. und 30. November seine Lifte und bietet zum Auftakt ein besonderes Angebot: Kinder und Jugendliche können kostenlos die Pisten nutzen.

Die Vorbereitungen für den Saisonstart laufen auf Hochtouren. Dank natürlicher Schneefälle in den vergangenen Tagen und dem Einsatz der hauseigenen Schneemanufaktur können die Wintersportler mit guten Pistenverhältnissen rechnen.

Das Skigebiet öffnet zunächst im Wochenendbetrieb, bevor dann in den kommenden Wochen der reguläre Betrieb aufgenommen wird. Besonders Familien dürften vom Saisonstart-Angebot profitieren, da alle Kinder und Jugendlichen am ersten Wochenende freien Eintritt genießen.

Die SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental gehört zu den größten zusammenhängenden Skigebieten Österreichs und bietet Pisten für alle Schwierigkeitsgrade. Mit der frühen Öffnung Ende November setzt das Skigebiet auf einen längeren Saisonverlauf, der traditionell bis in den April hinein dauert.

Interessierte Wintersportler können weitere Informationen und aktuelle Bilder zu den Schneeverhältnissen auf der Website des Skigebiets abrufen.