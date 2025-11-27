Streit um Berechnung
Reuttes Bürgermeister über „Fantasiezahlen“ der Opposition verärgert
Das Reuttener Josefsheim, Kinderhort und bald auch Kindergartenaußenstelle, ist in die Diskussion geraten.
© Helmut Mittermayr
Stadtchef Günter Salchner kontert Vorwürfen, nach denen Sanierungskosten von einer Million bei den Berechnungen zum Josefsheim vergessen worden seien. Die Sanierung koste weniger als die Hälfte, sagt er. Die Gesamtausgaben würden um zwei Millionen tiefer liegen, als von der Opposition behauptet.