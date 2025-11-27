Obduktion angeordnet
Probleme nach Partybesuch: Mysteriöser Todesfall in Innsbruck beschäftigt Ermittler
Von der Staatsanwaltschaft Innsbruck wurde nun eine Obduktion des Leichnams durch die Gerichtsmedizin angeordnet.
Ein 62-Jähriger verstarb vergangenen Freitag in der Klinik nach Atembeschwerden. Schon vor seinem Tod soll der Innsbrucker darauf hingewiesen haben, dass im Falle eines Ablebens dieses genauer untersucht werden müsste. Seit einem Partybesuch habe sich sein Zustand rapide verschlechtert.