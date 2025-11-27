Fest des Fürchtens: Wo Tuifl, Krampus und Perchten in Tirol weiter ihr Unwesen treiben

Unheimliche Gestalten gehen um: Krampusse, Teufel und Perchten ziehen seit Tagen durch Tirols Dörfer und Städte. Mit ihren Fellen, Fackeln und Masken lehren sie wohl nicht nur den unartigen Kindern das Fürchten. Ein Überblick darüber, wann und wo das schaurige Treiben weitergeht.