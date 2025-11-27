📅 Bevorstehende Termine
Fest des Fürchtens: Wo Tuifl, Krampus und Perchten in Tirol weiter ihr Unwesen treiben
Schaurige, pelzige und lärmende Gestalten ziehen wieder durch Tirols Straßen.
© Imago/Daniel Scharinger, Marco Wanne
Unheimliche Gestalten gehen um: Krampusse, Teufel und Perchten ziehen seit Tagen durch Tirols Dörfer und Städte. Mit ihren Fellen, Fackeln und Masken lehren sie wohl nicht nur den unartigen Kindern das Fürchten. Ein Überblick darüber, wann und wo das schaurige Treiben weitergeht.