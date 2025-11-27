Frau in Jenbach auf Schutzweg angefahren: Polizei sucht Lenkerin

In Jenbach kam es Dienstagfrüh zu einem unglücklichen Unfall. Gegen 7.05 Uhr, war eine 38-Jährige in der Bahnhofstraße unterwegs. Diese wollte sie gerade queren, als eine bislang unbekannte Lenkerin ihren silbernen Pkw in Richtung Bahnhof lenkte.

Nachdem die Frau ihren Pkw vor dem Schutzweg anhielt, um eine andere Person den Schutzweg queren zu lassen, setzte sie ihre Fahrt fort und übersah dabei die 38-Jährige. Es kam zur Kollision, wobei die Fußgängerin angab, nicht verletzt zu sein. Die Daten der Frauen wurden also nicht ausgetauscht.