Von Hochwasserschutz bis Radweg-Ausbau: Was Innsbruck beim Tiefbau vorhat

Von der lange geplanten Verbauung des Höttinger Bachs bis zu aufwendigen Radweg-Projekten, vom Kreuzungsumbau in der Rossau bis zu Plänen für eine neue Innbrücke reichen die Vorhaben der Innsbrucker Stadtregierung im Tiefbau. Auch bei den Grünanlagen und der Verkehrssicherheit hat man 2026 trotz Budgetkrise einiges vor. Ein Überblick.