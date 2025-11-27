Viele Pläne für 2026
Von Hochwasserschutz bis Radweg-Ausbau: Was Innsbruck beim Tiefbau vorhat
Die Arbeiten zum neuen Geschiebeablagerungsbecken beim Höttinger Graben starten 2026: Stadträtin Mariella Lutz (r.) präsentierte diese und andere Schwerpunkte aus ihren Ressorts gemeinsam mit Bürgermeister Johannes Anzengruber (l.) und Finanzdirektor Martin Rupprechter.
Von der lange geplanten Verbauung des Höttinger Bachs bis zu aufwendigen Radweg-Projekten, vom Kreuzungsumbau in der Rossau bis zu Plänen für eine neue Innbrücke reichen die Vorhaben der Innsbrucker Stadtregierung im Tiefbau. Auch bei den Grünanlagen und der Verkehrssicherheit hat man 2026 trotz Budgetkrise einiges vor. Ein Überblick.