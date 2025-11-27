Viele Pläne für 2026

Von Hochwasserschutz bis Radweg-Ausbau: Was Innsbruck beim Tiefbau vorhat

Die Arbeiten zum neuen Geschiebeablagerungsbecken beim Höttinger Graben starten 2026: Stadträtin Mariella Lutz (r.) präsentierte diese und andere Schwerpunkte aus ihren Ressorts gemeinsam mit Bürgermeister Johannes Anzengruber (l.) und Finanzdirektor Martin Rupprechter.
© IKM/Rudig
Michael Domanig

Von Michael Domanig

Von der lange geplanten Verbauung des Höttinger Bachs bis zu aufwendigen Radweg-Projekten, vom Kreuzungsumbau in der Rossau bis zu Plänen für eine neue Innbrücke reichen die Vorhaben der Innsbrucker Stadtregierung im Tiefbau. Auch bei den Grünanlagen und der Verkehrssicherheit hat man 2026 trotz Budgetkrise einiges vor. Ein Überblick.

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561