Niederlagen für Österreichs Europacup-Teams Sturm, Salzburg und Rapid

Im Europacup lief es weder für Rapid Wien noch für Red Bulls Salzburg oder Sturm Graz nach Wunsch.

Athen ‒ Sturm Graz hat den nächsten Rückschlag kassiert. Der seit einem Monat in der Bundesliga sieglose Fußball-Meister unterlag am Donnerstag in der Europa League bei Panathinaikos in Athen mit 1:2 (1:1). Karol Swiderski bescherte dem griechischen Tabellen-Sechsten eine Führung (18.), die Otar Kiteishvili per Traumtor ausglich (34.). Das letzte Wort hatte aber das keineswegs übermächtig auftretende Panathinaikos in Person von Davide Calabria (74.). Mit vier Punkten aus fünf Spielen fehlen Sturm zwei Punkte auf die Aufstiegsplätze der Top 24. Drei Runden sind in der Ligaphase noch zu spielen.

Der FC Bologna hat sich für Red Bull Salzburg als zu hohe Hürde erwiesen. In Italien unterlagen die Bullen in der Fußball-Europa-League am Donnerstag mit 1:4 (1:1), es war die vierte Niederlage im fünften Ligaphasen-Spiel. Ein Top-24-Platz und der Einzug in die K.o.-Phase rückt damit in immer weitere Ferne. Das Restprogramm ist fordernd: Am nächsten Donnerstag gastiert man in Freiburg, im Jänner stehen noch die Duelle mit dem FC Basel (heim) und Aston Villa (auswärts) an.