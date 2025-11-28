- Überblick
- Newsticker
- Tirol
expand_more
- Politik
expand_more
- Wirtschaft
expand_more
- Panorama
expand_more
- Sport
expand_more
- Leben & Freizeit
expand_more
- Kultur
expand_more
- Auto & Motor
expand_more
- Tirol live
- Podcasts
- Tourentipps
- Leserfotos
- Service
expand_more
- Mein Abo
expand_more
Kommentar
Jetzt aber wirklich?
Kommentarvon Wolfgang Sablatnig
Martha Schultz und Christian Stocker versprechen Reformen in Kammer und Staat. Sie stehen vor ähnlichen Problemen. Mit leeren Floskeln werden sie nicht weiterkommen.
© 2025 Tiroler Tageszeitung Online - Alle Rechte vorbehalten