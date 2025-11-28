- Überblick
Stau auf der A12
Spektakulärer Unfall bei Wiesing im Frühverkehr: Transporter überschlug sich auf Autobahn
Der Kastenwagen überschlug sich und blieb vor der Betonmittelwand auf dem Dach liegen.
© ZOOM.TIROL
