Kino Bibi Blocksberg

Volles Chaos bei den Hexen

Am großen Hexentreffen, zu dem auch Junghexe Bibi und ihre beiden Freundinnen eingeladen sind, geht alles drunter und drüber. Können die drei das Chaos stoppen?

Junghexe Bibi ist ganz aus dem Häuschen: Der große Hexenkongress steigt – und das direkt vor der Haustür auf dem Blocksberg! Bibi und ihre FreundInnen dürfen ausnahmsweise an dieser großen internationalen Veranstaltung teilnehmen, die exakt alle 13 1/3 Jahre stattfindet.

Klar wie Kartoffelbrei, dass sie zusammen mit Schubia und Flauipaui als Helferin mit dabei sein will. Doch kaum sind die ersten Hexen gelandet, geht alles beim Hexenkongress drunter und drüber.

Hexsprüche enden im Durcheinander, die Althexen spielen plötzlich verrückt und der ganze Hexenkongress gerät aus dem Ruder! Zudem stellen die drei enttäuscht fest, dass ihre Stimmen als Junghexen jedoch gar nicht gehört werden. Wieder klar wie Kartoffelbrei beschließen sie, ihr Recht auf Mitsprache einzufordern. Jetzt brauchen die Junghexen Mut, Fantasie und eine ordentliche Portion Freundschaft, um das Chaos zu stoppen. Und sie haben die große Aufgabe, die Zukunft der Hexenwelt zu retten.

