KINDERADVENT 2025

In der Vorweihnachtszeit wird gerne gebastelt. Hier ein paar Ideen.

1. Advent

Christbaumschmuck für den TT-Baum basteln

Wir schmücken den Baum der Tiroler Tageszeitung mit selbstgebastelten Kunstwerken. Gerne könnt ihr uns euren selbstgemachten Christbaumschmuck schicken. Bitte dann zuerst das Gewinnspiel-Formular ausfüllen und dann eure Kunstwerke an die Tiroler Tageszeitung, Kennwort „Kinderadvent“, Brunecker Straße 3, 6020 Innsbruck schicken. Unter allen Teilnehmern des Gewinnspiels und Einsendungen werden die unten abgebildeten Gewinne verlost.

Hier ein paar Vorschläge, eurer Fantasie sind aber keine Grenzen gesetzt.

Kleine dünne Zweige in verschiedenen Längen mit der Heißklebepistole zu einem Stern, einer Schneeflocke oder einem Baum zusammenkleben, dekorieren und mit einer Schnur aufhängen.

Einfarbige helle Kugeln können toll aufgehübscht werden, z. B. wenn man sie mit einem Mandala bemalt, mit Punkten, Sternen, Herzen oder Gesichtern, mit Filz oder Eddingstiften.

Kugeln mit Seidenpapier dekorieren

Material (Bastelladen):

• Pappmaché Kugeln mit Aufhängung oder einfarbige Plastikkugeln

• Bastelschere, Pinsel, Kleister, Glitzer

• Nassfestes Seidenpapier (färbt nicht ab)

Seidenpapier in verschiedene Farben und Formen reißen. Mit einem weichen Pinsel und etwas Kleister die Kugel bestreichen und die Seidenpapierteile drauflegen. Vorsichtig mit etwas Kleister darüberstreichen. Das dünne Papier haftet gut und schmiegt sich schön an die runde Form. Bevor der Kleister trocknet, kannst du die Kugel mit Glitzer bestreuen. Aufhängen und trocknen lassen.

www.wlkmndys.com

Das gibt es zu gewinnen:

je 5 Stück dieser Bücher: „Das Buch der Anfänge“, „Wenn der Wind vom Meer erzählt“, „Finja und der Riese“, „Wenn Gedanken fliegen“, 20 x 5 Euro-Gutscheine der Tyrolia, 50 x 10 Euro-Gutscheine vom DEZ und für jeden ein Toni-Freundebuch.