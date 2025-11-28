Brigitte Jaufenthaler im Porträt
Was eine bekannte Tiroler Schauspielerin mit Rudi Carrell verbindet
Brigitte Jaufenthaler ging zu Beginn ihrer Laufbahn mit dem 2006 verstorbenen Entertainer Rudi Carrell auf Tournee: „Er war ein liebevoller, gutwilliger Mensch.“
© imago/teutopress
Brigitte Jaufenthaler kehrt als Zarah Leander nach vielen Jahren an das Tiroler Landestheater zurück. Die Schauspielerin und Sängerin spricht mit der TT über Auffälligkeiten einer langen Karriere zwischen Theater und Film.