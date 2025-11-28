Jetzt kostenlos abonnieren: Mit dem TT-Family-Newsletter zu „Lumagica“

Der Lichterpark Lumagica verwandelt Innsbruck und Reutte in eine zauberhafte Winterwelt, die nicht nur Kinderaugen zum Leuchten bringt. Es ist ein unvergessliches Erlebnis für die ganze Familie, das mit fantasievollen Lichtinstallationen, interaktiven Elementen und einer märchenhaften Atmosphäre aufwartet. Lassen Sie sich für ein paar Stunden in ein funkelndes Abenteuer entführen, das Jung und Alt begeistert.