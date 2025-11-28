Plansee Konzerte begeistern mit tollem Programm

Hochkarätiges und abwechslungsreiches Konzert-Programm im Außerfern.

Montag, 22. Dezember 2025, 20.00 h

Martin Stadtfeld: „Morgen kommt der Weihnachtsmann“

Weihnachten wie im Hause Stadtfeld: Der international erfolgreiche Pianist Martin Stadtfeld setzt sich ans Klavier und spielt mit den uns so vertrauten Melodien. Wie schön leuchtet der Morgenstern wird wunderbar zu Morning Star. Wolfgang Amadeus Mozarts Morgen kommt der Weihnachtsmann bekommt zusätzliche Variationen. Und Es wird scho glei dumpa, Alle Jahre wieder, White Christmas, Let it snow… – der Konzertsaal wird zum heimeligen Kaminzimmer.

Tiroler Symphonieorchester. © un attimo Photographie / Emanuel Kaser

Freitag, 2. Jänner 2026, 20.00 h

Tiroler Symphonieorchester Innsbruck „Märchenhaft ins neue Jahr“

Märchenhaft beginnt das neue Jahr! Mit dem Blumenwalzer aus Peter Iljitsch Tschaikowskys Nussknacker entführt uns das Tiroler Symphonieorchester Innsbruck in ein glanzvoll-opulentes Ballgeschehen und beschwört mit Gioachino Rossinis Ouvertüre zu La Cerentola die Geschichte von Aschenputtel klangvoll herauf. Selbstverständlich hat der neue Konzert-Chefdirigent Ainārs Rubiķis für sein Einstandskonzert mit dem TSOI auch schwungvolle Klänge des „Walzerkönigs“ Johann Strauß Sohn und des „letzten Operettenkönigs“ Franz Lehár im Programm.

Benedikt Kloeckner und Kai Schumacher. © Sophie Hegewald

Donnerstag, 26. März 2026, 20.00 h

Benedikt Kloeckner, Violoncello und Kai Schumacher, Klavier, „Zwei Brüder im Klangkosmos“

Als „Brüder im Geiste“ bewegen sich Pianist Kai Schumacher und Cellist Benedikt Kloeckner im betörenden Klangkosmos von Arvo Pärt. Das ikonische „Fratres“ dieses berühmten estnischen Komponisten mit österreichischem Pass wird für die beiden begnadeten Künstler zum Zentrum eines Programms voller mystischer Kraft. Klavier und Violoncello geleiten uns mit den Werken von Philip Glass, Christopher Cerrone, Valentin Silvestrov in schillernd-sphärische Klangwelten.