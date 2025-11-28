Forschung im Fokus: Jubiläumsschau beleuchtet die Museumsarbeit

Der Museumsverein des Bezirkes Reutte feiert sein 50-jähriges Bestehen mit einer Sonderausstellung. Unter dem Motto „Sammeln – Ausstellen – Forschen“ wird ab 4. Dezember gezeigt, wie seit einem halben Jahrhundert das kulturelle Erbe des Außerfern bewahrt und erforscht wird.

Reutte – Die Jubiläumsausstellung ist weit mehr als ein nostalgischer Rückblick auf die Vereinsgeschichte. Sie beleuchtet die grundlegenden Aufgaben eines Museums und zeigt, wie aus bescheidenen Anfängen eine bedeutende kulturelle Einrichtung für die Region entstanden ist.

BesucherInnen erwartet eine Zeitreise durch fünf Jahrzehnte engagierter Arbeit. Die Schau dokumentiert, wie zahlreiche Ehrenamtliche mit Sachkenntnis und Leidenschaft nicht nur Ausstellungen konzipiert, sondern auch die wissenschaftliche Erforschung der Geschichte des Außerfern maßgeblich vorangetrieben haben. Davon zeugen zahlreiche Publikationen, Jahrbücher und Ausstellungskataloge, die in der Ausstellung präsentiert werden.

Kulturelle Impulse

Der Einfluss des Museumsvereins reicht weit über das Grüne Haus hinaus. In Kooperation mit verschiedenen Partnern wurden weitere kulturelle Projekte realisiert: Das Zunftmuseum Reutte, das Museum „Dem Ritter auf der Spur“ sowie das Erinnerungsprojekt zur Südtiroler Siedlung sind Beispiele für das Engagement des Vereins zur Stärkung der kulturellen Identität im Außerfern.

Einen besonderen Schwerpunkt der Jubiläumsausstellung bildet die Forschungsarbeit des Vereins. Das Museum versteht sich nicht nur als Ort der Dokumentation, sondern als lebendige Institution, die Fragen stellt, neue Erkenntnisse gewinnt und die gemeinsamen Wurzeln der Region sichtbar macht. Die Ausstellung gibt Einblick in Arbeitsweisen, Zielsetzungen und Erfolge des Museumsvereins und präsentiert besondere Objekte aus den Sammlungen.

Vorträge und Führungen

Die Eröffnung der Sonderausstellung findet am 4. Dezember um 19 Uhr im Museum im Grünen Haus statt. Interessierte können die Schau bis zum 28. Februar besuchen.

Ein begleitendes Rahmenprogramm mit Vorträgen, Führungen und Gesprächsformaten ergänzt die Ausstellung. Die genauen Termine werden auf der Website des Museums veröffentlicht.

Öffnungszeiten

Wer das Museum im Dezember besuchen möchte, sollte die Öffnungszeiten beachten: Dienstag bis Samstag von 13 bis 17 Uhr. An den Weihnachtsfeiertagen (24. bis 26. Dezember), zu Silvester und Neujahr sowie am Dreikönigstag ist das Museum nicht geöffnet.