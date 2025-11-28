Raval auf Tour
Getarnt und gepfeffert: Erste Ausfahrt mit Cupras Elektro-Winzling
Kompakt, agil und mit spürbarem Sportgeist. Der Cupra Raval startet im Sommer mit bis zu 226 PS und überzeugt als Prototyp durch Dynamik und überraschend viel Raumgefühl.
© Cupra
Bevor der Kleinwagen der Iberer im Februar seine Weltpremiere feiert, fuhr die Tiroler Tageszeitung bereits einen Prototypen. Im nur vier Meter langen Auto steckt reichlich Fahrdynamik. Außerdem kehrt der Formentor mit Fünfzylinder-Benzinmotor zurück, wenngleich stark limitiert.