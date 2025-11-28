1. Advent wird milder
„Aufpassen, wenn es regnet“: Warmfront sorgt in Teilen Tirols dank kalter Nächte für Glatteis
Am Samstagmorgen kann es in manchen Regionen Tirols auf dem Fahrrad gefährlich werden. Frost kann allerdings auch seine schönen Seiten haben, wie TT-Leserin Verena Priewasser in Birgitz festgehalten hat.
© APA/Barbara Grindl, Leserfoto: Verena Priewasser
Das erste Adventwochenende wird abwechslungsreich: Eine Warmfront streift Tirol, gleichzeitig wirkt die polare Kälte der vergangenen Tage noch nach. Dieser Mix beschert manchen Regionen spiegelglatte Straßen. In der kommenden Woche spielt auch der Föhn mit.