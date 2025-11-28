Vier Institutionen unter einem Dach: Neues Regionalbüro in Hopfgarten eröffnet

In Hopfgarten wurde ein gemeinsames Regionalbüro eröffnet, in dem künftig vier wichtige Institutionen der Region zusammenarbeiten: Das Regionalmanagement Kitzbüheler Alpen, das Freiwilligenzentrum Kitzbüheler Alpen, das Standortmarketing Hohe Salve - Wildschönau und die Klima- und Energiemodellregion Hohe Salve.