Unter einem Dach

Vier Institutionen unter einem Dach: Neues Regionalbüro in Hopfgarten eröffnet

Das Team des Regionalmanagement Kitzbüheler Alpen, des Standortmarketings Hohe Salve - Wildschönau, des Freiwilligenzentrums Kitzbüheler Alpen und der Klima- und Energiemodellregion Hohe Salve.
© Regio Kitz Alpen

In Hopfgarten wurde ein gemeinsames Regionalbüro eröffnet, in dem künftig vier wichtige Institutionen der Region zusammenarbeiten: Das Regionalmanagement Kitzbüheler Alpen, das Freiwilligenzentrum Kitzbüheler Alpen, das Standortmarketing Hohe Salve - Wildschönau und die Klima- und Energiemodellregion Hohe Salve.

Für Sie im Bezirk Kitzbühel unterwegs:

Theresa Aigner

+4350403 2117

Michael Mader

+4350403 3050

Harald Angerer

+4350403 2059

Für Sie im Bezirk Kufstein unterwegs:

Theresa Aigner

+4350403 2117

Michael Mader

+4350403 3050

Wolfgang Otter

+4350403 3051