Unter einem Dach
Vier Institutionen unter einem Dach: Neues Regionalbüro in Hopfgarten eröffnet
Das Team des Regionalmanagement Kitzbüheler Alpen, des Standortmarketings Hohe Salve - Wildschönau, des Freiwilligenzentrums Kitzbüheler Alpen und der Klima- und Energiemodellregion Hohe Salve.
© Regio Kitz Alpen
In Hopfgarten wurde ein gemeinsames Regionalbüro eröffnet, in dem künftig vier wichtige Institutionen der Region zusammenarbeiten: Das Regionalmanagement Kitzbüheler Alpen, das Freiwilligenzentrum Kitzbüheler Alpen, das Standortmarketing Hohe Salve - Wildschönau und die Klima- und Energiemodellregion Hohe Salve.